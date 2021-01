Esporte Atlético-GO x Fortaleza: Dragão próximo do objetivo na elite Equipe rubro-negra busca mais duas vitórias para atingir os 45 pontos, que considera “nota de corte”, e quer a primeira diante do Fortaleza, no Accioly

O Atlético-GO chega às últimas rodadas da Série A do Brasileiro animado pela vitória por 3 a 1, sobre o Botafogo, em jogo disputado no Rio, e querendo atingir um certo “número mágico” o quanto antes. Na noite deste domingo (24), às 18h15, o Dragão volta a jogar pela elite nacional diante do Fortaleza, que se vê pressionado pelo risco de rebaixamento. (Veja a escala de...