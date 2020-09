Esporte Atlético-GO x Fluminense: Dragão vira chave em bom momento Após duas vitórias na Série A, Atlético-GO encara o Fluminense, no Maracanã, para confirmar boa fase e conquistar vantagem na Copa do Brasil

No melhor momento desde a retomada do futebol, equilibrado técnica, física e taticamente, invicto há quatro rodadas na Série A e sem derrota para os clubes do Rio, o Atlético-GO vira a chave na noite desta quarta-feira (16), às 21h30, no Maracanã. O Dragão deixa de lado o Brasileirão e se concentra na disputa da vaga às oitavas de final da Copa do Brasil, que valoriza a ...