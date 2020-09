Esporte Atlético-GO x Fluminense: Dragão precisa de vitória para prosseguir projeto Rubro-negro encara o tricolor carioca pelo jogo da volta da 4ª fase da Copa do Brasil. Atleticanos precisam vencer por dois gols de diferença para avançar, sem a necessidade de decisão nos pênaltis

O Atlético-GO iniciou a temporada 2020 com planos de crescimento do clube em nível nacional. Além de fazer uma boa campanha na Série A do Brasileiro e nela permanecer em 2021, o Dragão também tem ambições na Copa do Brasil, torneio eliminatório que significa projeção de jogadores, valorização da marca da agremiação e retorno financeiro. É por isso que o clube encara ...