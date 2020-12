Esporte Atlético-GO x Flu: caminho para consolidar posição no Brasileirão Atlético-GO quer manter bom desempenho contra cariocas no ano e abrir mais distância para o Z4

O Atlético-GO enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (16) com o objetivo de voltar a vencer como mandante na Série A e engatar sequência positiva para se firmar na metade da tabela - é o 12º colocado, com 31 pontos, a 6 da zona do rebaixamento e a 13 jogos do fim da competição. O Dragão chega motivado para a partida no Estádio Antônio Accioly, às 21h30, pela 26ª rodada...