Esporte Atlético-GO x Flamengo: início de alta exigência e marcado pela Covid-19 Após conhecer quatro resultados positivos entre os relacionados para o jogo, Dragão enfrenta dificuldades com o atual campeão pela frente na estreia

O Atlético-GO esperou praticamente cinco meses para disputar novamente uma partida oficial - a última foi no dia 14 de março, quando bateu o Grêmio Anápolis por 2 a 1, no Estádio Olímpico. Esse período de espera termina na noite desta quarta-feira (12) quando, às 20h30, no mesmo local do último jogo, o Dragão estreará no Campeonato Brasileiro diante do melhor time do ...