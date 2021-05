Esporte Atlético-GO x Corinthians: Dragão estreia com trio de metas para se fortalecer

Em fase de ajustes no elenco e com novo treinador - o carioca Eduado Barroca, de 39 anos -, o Atlético-GO estreia na Série A do Brasileiro 2021 no começo da noite deste domingo (30), às 18h15, com três objetivos: garantir a permanência na elite nacional para se firmar no torneio, fazer boa campanha e, se possível, conquistar novamente a vaga à Copa Sul-Americana 2022. Pare...