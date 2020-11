Esporte Atlético-GO x Corinthians: com interino, Dragão reencontra ex-treinador Ainda sem substituto de técnico, Atlético-GO reencontra Vagner Mancini em confronto contra o Corinthians. Dragão busca recuperação após derrotas

O Atlético-GO obteve bons resultados em partidas pontuais da Série A do Brasileiro e Copa do Brasil, mas sente arder os últimos reveses nas duas competições e precisa reverter o quadro para seguir firme na elite nacional. Na noite deste sábado (7), às 21 horas, o time atleticano abre o 2º turno da Série A diante do Corinthians. A partida será no Estádio Olímpico, local...