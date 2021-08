Esporte Atlético-GO x Chapecoense: Dragão quer vitória para dormir no G6

Eduardo Barroca e o Atlético-GO defendem sequência de quatro rodadas de invencibilidade na Série A - o Dragão empatou com Ceará (0 a 0) e América-MG (1 a 1) e bateu o Santos (1 a 0) e Bahia (2 a 1). (Veja arbitragem, escalações e como assistir no fim da matéria) Como jogará em casa, o time atleticano pode melhorar estes números, assim como afastar as cobran...