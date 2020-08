Esporte Atlético-GO x Ceará: bons ventos para fechar agosto Após três derrotas seguidas e quatro partidas sem ganhar, Atlético-GO busca encerrar mês com vitória diante do Ceará

Agosto, conhecido pela ventania, já está no final. Ainda assim, o Atlético-GO, no último jogo do mês, espera pela chegada de bons ventos. Por isso, precisa da vitória. Sob pressão, o Dragão recebe o Ceará, neste domingo (30), às 18 horas, no Estádio Olímpico, em busca do segundo triunfo na competição, para afastar a crise técnica que paira sobre o time, após início sur...