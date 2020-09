Esporte Atlético-GO x Botafogo: Vágner Mancini vê justiça em resultado Atlético-GO sai em desvantagem, reage e consegue igualdade com Botafogo no Olímpico

O empate de 1 a 1 do Atlético-GO com o Botafogo-RJ, na noite de domingo (28), no Estádio Olímpico, foi avaliado como “resultado justo” pelo técnico do Dragão, Vagner Mancini. O time atleticano teve boa chance no primeiro tempo, mas sofreu o gol da equipe alvinegra e teve de correr atrás da reação na etapa final. Assim, o treinador considera que a equipe conseguiu reagi...