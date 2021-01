Esporte Atlético-GO x Bahia: Dragão quer melhorar rendimento no Accioly Depois de empate sem gols com o Vasco, em noite de pouca inspiração, time rubro-negro recebe o tricolor para voltar a vencer em casa

O Atlético-GO adota discurso de que faz campanha consistente na Série A do Brasileiro, mas não tem sido efetivo quando atua em Goiânia. A equipe terá de se reinventar caso queira conquistar uma vitória sobre o Bahia, no Estádio Antônio Accioly, neste domingo (10), a partir das 18h15. (Veja a escala de arbitragem, prováveis formações e como assistir no fim deste texto) O time atleticano ...