Esporte Atlético-GO x Atlético-MG: duelo de xarás em momentos diferentes Dragão tenta se reabilitar na Série A do Campeonato Brasileiro enfrentando o líder da competição

No duelo de xarás, o Atlético-GO poderá surpreender o Atlético-MG, líder da Série A do Brasileiro e favorito à conquista do título nacional? Esta é a pergunta que o Dragão pretende responder de forma positiva no começo da noite deste domingo (17), às 18h15, no Estádio Antonio Accioly, onde os dois clubes se enfrentam em momentos e situações diferentes na competição....