Esporte Atlético-GO x Atlético-MG: Dragão volta para casa em busca de ascensão Após giro de três jogos fora de Goiânia e recuperação no campeonato, Atlético-GO enfrenta o Atlético-MG para confirmar ascensão na classificação

Após giro de dez dias distantes de Goiânia, com três partidas nesse intervalo de tempo (válidas por duas competições diferentes), o Atlético-GO retorna à “casa”, como o Estádio Olímpico é chamado no clube, pra encarar um das principais forças da Série A do Brasileiro - o xará de Minas Gerais, o Atlético-MG, comandado pelo argentino Jorge Sampaoli. O jogo dos atleticanos...