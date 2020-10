Esporte Atlético-GO x Athletico-PR: xarás se enfrentam em momentos distintos Dragão recebe Furacão no Estádio Olímpico e tenta manter boa campanha para ficar entre os dez primeiros na classificação; equipe paranaense está no Z4 da Série A

Com semelhanças, virtudes e uma fase momentânea de relações estremecidas, os xarás Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam na noite deste sábado (17), às 19 horas, no Estádio Olímpico. O Dragão vive melhor momento na elite nacional, enquanto o Furacão, também envolvido com a Libertadores, teve queda de produção e resultados negativos nas últimas rodadas da Série A. Alé...