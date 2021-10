Esporte Atlético-GO x Athletico-PR: reencontro com torcida e busca por vitória Dragão não vence há nove jogos no Antonio Accioly e quer encerrar sequência negativa nesta quarta-feira (6), quando torcedores voltam ao estádio e devem seguir regras sanitárias

O Atlético-GO vive, na noite desta quarta-feira (6), mais uma partida para entrar na história. Pela primeira vez, o Dragão jogará com a presença da torcida em uma partida válida pela Série A do Brasileiro no Estádio Antonio Accioly. Será diante do Athletico-PR, às 19 horas, em reencontro com torcedores, o que não ocorre desde o dia 11 de março do ano passado. Há mais de um ano e ...