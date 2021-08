Esporte Atlético-GO x Athletico-PR: Dragão busca virada contra xará para seguir na Copa do Brasil Em casa, equipe goiana decide vaga com clube paranaense para superar campanha passada no torneio, em que parou nas oitavas de final, diante do Inter

Pelo segundo ano seguido, o Atlético-GO tenta ultrapassar a barreira das oitavas de final na Copa do Brasil diante de um grande clube do futebol nacional e com histórico de conquista no torneio eliminatório. O Dragão encara este desafio diante do Athletico-PR, campeão da competição há dois anos, em 2019. Mandante, mas sem vencer em casa há quatro jogos, o time atletica...