Esporte Atlético-GO x Aparecidense: caminho para a decisão Equipes que trilharam trajetórias diferentes até a semifinal decidem o primeiro finalista do Campeonato Goiano, no Accioly

Atlético-GO e Aparecidense chegaram por caminhos diferentes à semifinal do Campeonato Goiano 2020. Na tarde desta quarta (16), às 16h10, as duas equipes definem, no Estádio Antônio Accioly, qual será a primeira finalista do Estadual. Será confronto único e inédito em termos de jogos decisivos entre os dois clubes, que estiveram na lista de finalistas na década passada....