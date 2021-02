Esporte Atlético-GO x Anápolis: reencontro em decisão Depois da eliminação do Dragão na semi de 2016, times voltam a se enfrentar em mata-mata

Time de melhor aproveitamento (26 pontos) na 1ª fase do Goianão 2020, o Atlético-GO coloca em xeque a boa campanha e o bom momento do clube em partida decisiva, na tarde desta quarta-feira (10), contra o Anápolis, 8º colocado na etapa classificatória, às 17 horas, no Estádio Antônio Accioly. As duas equipes abrem as quartas de final em jogo único - se houver empate, ...