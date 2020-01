Esporte Atlético-GO x Anápolis: forte, Dragão quer 3ª vitória e manter embalo No Olímpico, Dragão terá à frente o Anápolis, que buscará pontuar. Em casa, técnico aposta em time base

No segundo jogo seguido no Estádio Olímpico, o Atlético pretende obter, nesta quarta-feira (28), a terceira vitória no Goianão, às 20h30, diante do Anápolis, que ainda não venceu no Estadual. Após a goleada sobre o Goiânia (5 a 0), o Dragão terá pela frente o outro Galo, o da Comarca, como o time tricolor é conhecido e que busca pontuar fora. Até agora, o Anápolis empa...