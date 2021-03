Esporte Atlético-GO x Anápolis: Dragão defende série invicta em casa Pelo Estadual, rubro-negro não perde há 18 partidas como mandante. Jogo teve inversão de mando de campo

Depois de estrear com vitória fora de casa no Goianão 2021, sobre o Crac (2 a 0), em Catalão, o Dragão seria novamente visitante na 3ª rodada, mas, como o Anápolis não poderá atuar no Estádio Jonas Duarte por causa de decreto que suspende atividades não essenciais, o time atleticano vai fazer as vezes de mandante e receberá o Galo da Comarca neste domingo (7), às 16 hora...