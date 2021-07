Esporte Atlético-GO x América-MG: Dragão tem zaga e ataque indefinidos Confira quem pode ser escalado por Eduardo Barroca no time do Dragão para a próxima rodada

O Atlético-GO tem uma indefinição na zaga e uma dúvida no ataque para definir o time que enfrenta o América-MG, neste domingo (1/8), às 20h30, no Estádio Antônio Accioly, pela 14ª rodada da Série A do Brasileiro. O Dragão tem três desfalques e fará mudanças do gol ao setor ofensivo. Provável time: Kozlinski; Dudu, Oliveira (Wanderson), Éder e Natanael; Willian Maranh...