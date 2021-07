Esporte Atlético-GO x América-MG: Dragão quer recuperar força caseira Em “campeonato direto”, Atlético-GO recebe América-MG por reabilitação como mandante na elite

Após o giro de três partidas distantes de Goiânia, o Atlético-GO retorna à sua casa, no Estádio Antônio Accioly, onde receberá o América-MG, pela 14ª rodada do Brasileirão. O Dragão enfrenta o Coelho na noite deste domingo (1º), a partir das 20h30. Mandante, o time atleticano leva para o campo as cobranças pela retomada das vitórias no quintal de casa. O time não vence há ...