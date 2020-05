Esporte Atlético-GO volta aos treinos e tem expectativa de jogar em julho Reapresentação terá 24 atletas, divididos em 4 grupos, sob controle de saúde. Clube garante cumprir protocolo médico

À espera de sinalização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Goiana de Futebol (FGF) em relação à retomada de torneios antes em disputa (Copa do Brasil e Goianão) ou ao início da Série A, o Atlético-GO está de volta aos treinos físicos, no CT do Dragão, a partir da manhã desta segunda-feira (1º de junho). Agora, a atividade será com autorização por...