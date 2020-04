O Atlético decidiu, na terça-feira (14 de abril), estender as férias coletivas do elenco e comissão técnica até o fim deste mês, para seguir as orientações da Comissão Nacional de Clubes (CNC) e CBF na reunião realizada, por videoconferência, também na terça. A reapresentação dos atletas está agendada para dia 2 de maio. Porém, condicionada às decisões e deliberações tomadas pelos órgãos ligados à saúde. Essa é a decisão do presidente do Atlético, Adson Batista, que participou da reunião passada.

“Não temos retorno (oficial) definido. Estamos aguardando as autoridades sobre a questão da saúde. Posso dizer que nosso pensamento é esse (voltar dia 2 de maio), mas vamos sempre ouvir todos os lados, o que será definido com o governador (Ronaldo Caiado), essas coisas todas”, justificou o dirigente atleticano, que espera por uma flexibilização do governo do Estado.

Segundo o dirigente, a decisão de estender as férias foi da maioria dos clubes que, assim, esperam por outras definições quanto ao calendário do futebol nacional - a CBF também não oficializou datas, apesar de trabalhar com possibilidades de retorno dos clubes, mas condicionada às decisões governamentais. “Só fizemos isso para estar alinhado com os clubes (CNC) e vamos ver o que vai acontecer. Nosso objetivo é que possamos treinar no começo de maio”, disse Adson Batista.