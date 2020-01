Clássico tradicional do futebol goiano, Atlético x Goiânia será, também, o primeiro da temporada do Estadual 2020. A tradição ganha outro atrativo, pois o jogo voltará ao Estádio Olímpico, dia 26 de janeiro, pela 2ª rodada. O Dragão é o mandante e a partida seria realizada no Estádio Antônio Accioly, mas como o clube fechará novamente sua praça esportiva para reformar o sistema de iluminação, ampliar arquibancadas e fazer adequações exigidas à realização de partidas no Brasileiro, terá de jogar no Olímpico - praça onde o Galo também mandará os jogos.

Além do Goianão, o Atlético deve mandar jogos da Copa do Brasil no Olímpico, desde que chegue à 3ª fase. Não há prazo estipulado à reforma no Accioly, mas a intenção do clube é acelerar obras para a praça esportiva ficar pronta até início da Série A (maio). As arquibancadas serão ampliadas (previsão de 1,6 mil a 1,8 mil lugares), mas mantendo formato atual (retangular) - havia ideia de que pudesse ser arredondada, como é no Serra Dourada e Olímpico. O sistema de iluminação deverá ser recuado para atrás das arquibancadas.

Sem o Accioly, o jogo retorna ao palco de clássicos entre os clubes, os primeiros a serem fundados na capital goiana, na década de 1930. No Estádio Olímpico, os dois se enfrentaram, pela última vez, no dia 13 de junho de 2004 - vitória atleticana por 1 a 0, pela Segundona, pois ambos haviam sido rebaixados no ano anterior. Depois, voltaram a se enfrentar, em 2007, mas no Antônio Accioly e na Serrinha.

No Atlético, que foi se afastando do Serra Dourada desde o título da Série B 2016, o Olímpico é um estádio familiar. “No Olímpico, a gente se sente em casa, é como se fosse (jogar) no Accioly (Antônio). Não há tanta diferença. Fomos campeões dentro do Olímpico (Estadual 2019 e Série B de 2016), mas nós precisamos manter o foco. Se repetirmos as atuações das finais (2019, com o Goiás), será um ano maravilhoso”, afirmou o zagueiro Oliveira que, já no primeiro ano de Atlético, em 2018, disputou parte da Série B no Olímpico, até a reabertura do Antônio Accioly.

A diretoria do Galo gostou da mudança e espera que o clássico seja reeditado em grande estilo, como nos velhos e bons tempos. “É a chance de resgatar a rivalidade entre os dois times, as torcidas. Será emocionante ver o clássico no novo Olímpico. Está reformado, pronto, para os dois times jogarem”, frisou o diretor do Goiânia, Alexandre Godoi.

Ele citou que o Atlético começou a reconstrução comandado pelo técnico Artur Neto, agora à frente do Galo pelo segundo ano consecutivo. “Vamos procurar o Adson (Batista, presidente do Atlético) para pensar uma grande festa no jogo”, disse Godoi.