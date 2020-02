Esporte Atlético-GO volta a tropeçar e perde chance de assumir liderança Dragão esbarrou no goleiro Jefferson Silva, do Anápolis, e empatou sem gols com o Galo da Comarca

A fase de classificação do Campeonato Goiano poderia ter um novo líder. No Estádio Jonas Duarte, pela 7ª rodada, o Atlético-GO só dependia de uma vitória contra o Anápolis para ultrapassar o Jaraguá e aproveitar o Carnaval na ponta da tabela. O Dragão, no entanto, assim como ocorreu contra o Crac, parou no goleiro adversário. Desta vez, Jefferson Silva foi o nome da p...