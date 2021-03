Esporte Atlético-GO volta a treinar e foca na parte física Dragão voltará a treinar nesta segunda-feira (22) e trabalho físico terá prioridade

O Atlético-GO voltará aos treinamentos nesta segunda-feira (21), no CT do Dragão, após articulação política com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos). A confirmação de retorno às atividades diárias foi do presidente do clube, Adson Batista. Assim, a comissão técnica pretende dar continuidade ao planejamento feito para temporada 2021 - o Dragão já disputou cin...