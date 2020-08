Esporte Atlético-GO volta a golear em último jogo-treino antes do Brasileirão Estreia do Dragão na Série A está marcada para o dia 9 de agosto, domingo, mas, se o Corinthians for disputar a final do Paulista, a data será alterada

O Atlético-GO encerrou a fase de testes para o Campeonato Brasileiro com mais uma goleada. Com um time diferente em relação aos outros amistosos para que o técnico Vagner Mancini observasse mais atletas, o Dragão venceu o Capital-DF por 7 a 0 na tarde deste sábado (1), no CT do Urias Magalhães. Everton Felipe, Ferrareis, Oliveira, Hyuri, Vitor Leque e Edson Júnior...