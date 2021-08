Esporte Atlético-GO volta a atuar em casa para quebrar sequência negativa

Há quase dois meses sem vencer no Estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO pretende quebrar a sequência no jogo deste sábado (21), diante da Chapecoense-SC, lanterna da Série A nacional com 5 pontos. o Dragão não conquista vitória em casa desde o dia 23 de junho - ganhou de 1 a 0 do Fluminense. Desde então, o time atleticano jogou cinco vezes no local, nas quais perdeu pa...