Esporte Atlético-GO volta à elite, coroa ano perfeito e mira consolidação na Série A Time atleticano consegue acesso após duas temporadas na 2ª Divisão e quer mudar de patamar na próxima temporada

21 de novembro de 2009, 8 de novembro de 2016 e agora 30 de novembro de 2019. São datas marcadas na história do Atlético Clube Goianiense, que garantiu, pela terceira vez, um acesso à elite do futebol brasileiro. Desta vez, a ascensão foi confirmada com empate por 0 a 0, neste sábado (30), no estádio Antônio Accioly. O ponto foi suficiente para a festa rubro-negra gra...