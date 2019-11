Esporte Atlético-GO: Volante pede foco no jogo contra Brasil de Pelotas Nathan ganhou espaço desde que o técnico Eduardo Barroca chegou ao comando do clube rubro-negro

Desde que o técnico Eduardo Barroca chegou e estreou, pelo Atlético, no empate de 0 a 0 com o Botafogo, em Ribeirão Preto (SP), o volante Nathan conquistou espaço no time atleticano. O meio-campista havia trabalhado antes, com Barroca, na seleção brasileira sub-20, no Quadrangular de Seleções, em Talca (Chile), em fevereiro de 2016 - o Brasil conquistou o título, em q...