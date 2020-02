Esporte Atlético-GO vive pressão em pleno Carnaval Atlético volta a empatar (0 a 0) e cobrança sobre técnico aumenta. Direção quer evolução

O Carnaval do Atlético será de muita cobrança e avaliação. Neste domingo, o Dragão voltou a tropeçar no Campeonato Goiano, após novo empate sem gols, desta vez com o Anápolis, no Jonas Duarte. O resultado aumenta a pressão sobre o técnico Cristóvão Borges, que vem sendo criticado pela direção rubro-negra. Nesta segunda-feira (24), o clube está de folga e na reapresent...