Esporte Atlético-GO vive luto por morte de Homero Cavalheiro Treinador campeão brasileiro da Série C em 1990 pelo Dragão morreu vítima de complicações da Covid-19

O Atlético-GO viveu um domingo (4) de luto. Poucos antes do início do jogo Atlético-GO x Itumbiara, no Estádio Antônio Accioly, o clube recebeu a notícia da morte do técnico Homero Gomes Cavalheiro, de 73 anos. Gaúcho de Porto Alegre, Homero Cavalheiro é mais uma das milhares de vítimas da Covid-19 no País. Mesmo à distância, no Sul do País, o treinador não deixa...