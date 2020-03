Esporte Atlético-GO vive 'clima de Copa do Mundo' em jogo decisivo Equipe rubro-negra recebe o Santa Cruz, quarta-feira (4), no Olímpico, para decidir vaga à 3ª fase da Copa do Brasil. Vale R$ 1,5 milhão em premiação

O Atlético goleou o até então líder do Goianão, o Jaraguá, por 5 a 0, no sábado. Retomou a liderança, está com 17 pontos e, agora, vive “clima de final de Copa do Mundo”, como definiram o meia atacante Matheuzinho e o presidente do clube, Adson Batista, sobre a importância que será destinada ao jogo de quarta-feira, também no Estádio Olímpico, pela 2ª fase da Copa do...