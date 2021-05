Esporte Atlético-GO viaja para Argentina para última rodada da Sul-Americana

O Atlético-GO embarcou na tarde deste domingo (23) com destino à Argentina, onde decidirá vaga nesta terça-feira (25) contra o Newell ‘s Old Boys, no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário. A delegação atleticana viajou em um voo fretado junto à empresa Sideral, que tinha previsão de chegada às 21 horas em Rosário - antes, a aeronave teria de fazer uma parada em Buenos Air...