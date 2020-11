Esporte Atlético-GO viaja com dúvidas para decisão contra Inter Time rubro-negro tem série de desfalques e precisa vencer para avançar às quartas de final da Copa do Brasil

Com dúvidas, o Atlético-GO viaja na manhã desta segunda-feira (2) de Curitiba para Porto Alegre, onde definirá vaga na terça-feira (3) às oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Inter, no Estádio da Beira Rio. O Dragão necessita de uma vitória simples pra levar a definição da vaga aos pênaltis ou de um placar superior a dois gols de diferença pra passar d...