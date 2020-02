Esporte Atlético-GO vence o União, em Rondonópolis, e passa à 2ª fase da Copa do Brasil Dragão avança com vitória por 1 a 0 no Estádio Luthero Lopes e vai pegar o Santa Cruz na próxima fase do torneio nacional

O Atlético precisava fazer jogo de segurança, nesta quinta-feira (6), no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis (MT). O Dragão fez isso e um pouco mais, pois administrou a vantagem do empate, nos instantes em que foi conveniente, e ainda fez um gol, na conclusão do jogador que repete grande início de temporada, tal qual em 2019. Matheuzinho garantiu a vitória de 1 a ...