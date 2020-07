Esporte Atlético-GO vence jogo-treino contra o Goiânia por 6 a 0 No primeiro teste dos rivais antes do início do Campeonato Brasileiro, Dragão goleia o Galo com gols de Renato Kayzer, Jorginho, Marlon Freitas, Vitinho, Junior Brandão e Luan

O Atlético-GO venceu o Goiânia neste sábado (18) em jogo-treino disputado no CT do Dragão, no Urias Magalhães. A goleada de 6 a 0 foi construída no primeiro tempo com gol de Renato Kayzer, e confirmada na etapa final com gols de Jorginho, Marlon Freitas, Vitinho, Junior Brandão, Luan. A partida foi disputada com dois tempos de 60 minutos. O Dragão dominou o jogo-treino ...