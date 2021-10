Esporte Atlético-GO vence Galo e encerra jejum de 10 jogos sem vencer em casa Dragão sai atrás no placar, mas consegue virada, por 2 a 1, sobre o líder Atlético-MG pela Série A do Campeonato Brasileiro

Após quase três meses, o Atlético-GO desencantou após dez jogos sem vitória em casa. Numa virada dramática, o Dragão não deixou o Atlético-MG, líder da Série A do Brasileiro, cantar de Galo no Estádio Antonio Accioly na noite deste domingo (17). Em jogo com gols marcados no segundo tempo, o time goiano perdia, mas se reorganizou, atacou e conquistou o triunfo por 2 a...