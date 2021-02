Esporte Atlético-GO vence Coritiba e faz sua melhor Série A de pontos corridos Na última rodada, Dragão ganha do rebaixado Coritiba, no Accioly, em noite com gol do capitão Gilvan. Clube termina competição em 13º, com 50 pontos

O Atlético-GO fecha a participação do clube na Série A do Brasileiro 2020 como fez logo no início dela: vencendo em casa. Se antes a vítima foi o Flamengo, que é campeão brasileiro, desta vez o Coritiba, já rebaixado, teve de pagar a conta na última rodada. O Dragão venceu o Coxa por 3 a 1, na partida disputada na noite desta quinta-feira (25), no Estádio Antônio Accioly...