Esporte Atlético-GO vence com força coletiva e destaques individuais Dragão supera Corinthians com boas atuações de Zé Roberto e Fernando Miguel em atuação coletiva elogiada

O início da campanha do Atlético-GO no Brasileirão 2021 contou com boa atuação coletiva do Dragão, mas também em noite de destaques individuais que foram decisivos para construir vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 1ª rodada da Série A, no domingo (30). Com dupla entrosada no ataque e o goleiro Fernando Miguel decisivo, o time goiano conquist...