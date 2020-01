Esporte Atlético-GO vence amistoso contra o Gama Com gols de Nicolas e Zé Roberto, Dragão bateu o time do Distrito Federal por 2 a 1 - Esquerdinha, ex-Goiás, marcou para os visitantes

No único amistoso da pré-temporada, antes do início do Campeonato Goiano, o Atlético-GO venceu o Gama, neste sábado (18), no Estádio Antônio Accioly. A partida foi disputada com portões fechados para torcida. Os gols da vitória de 2 a 1 foram marcados por Nicolas, que abriu o placar em chute de fora da área, Esquerdinha deixou tudo igual para o time alviverde e Zé Roberto...