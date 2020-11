Esporte Atlético-GO vence a Anapolina e conquista título no Sub-20 após 10 anos Dragão volta a ganhar um campeonato na categoria pela primeira vez desde 2010. Na decisão do Torneio FGF, o time rubro-negro venceu a Rubra, por 1 a 0

O Atlético-GO conquistou, nesta quarta-feira (18), o título do Torneio FGF Sub-20. Na final, disputada em Trindade, no Estádio Abrão Manoel da Costa, o Dragão venceu a Anapolina por 1 a 0 - gol de falta do meia Atanásio, aos 12 minutos do segundo tempo. No primeiro jogo, as equipes haviam empatado por 1 a 1, em Anápolis. Assim, o time atleticano foi campeão invicto - e...