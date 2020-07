Esporte Atlético-GO vai treinar em Trindade nos dias de suspensão de atividades em Goiânia Impedido de treinar na capital por causa de decretos do governo de Goiás e da prefeitura de Goiânia, rubro-negro recorre a outra cidade da região metropolitana

Para driblar a suspensão de atividades intermitente em Goiânia e seguir seus treinos, o Atlético-GO vai treinar no Estádio Abrão Manoel da Costa, em Trindade. O local passa a ser o local de treinamento do clube rubro-negro nos próximos 14 dias, a partir desta quarta-feira (1). Nesta quarta-fera, o treino começa às 16 horas, com elenco dividido em grupos, como ant...