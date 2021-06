Esporte Atlético-GO vai trazer zagueiro do Fortaleza para vaga de Nathan Silva Diretoria atleticana é rápida para repor baixa importante no elenco para o restante da temporada

No dia seguinte à saída do zagueiro Nathan Silva, que terá de retornar ao Atlético-MG, o Atlético-GO acertou a contratação de um candidato a substituto do jogador de defesa. O Dragão vai trazer o zagueiro Wanderson, de 30 anos e 1,86, que está no Fortaleza-CE, mas não vinha atuando regularmente na Série A do Brasileiro. Wanderson chega para disputar espaç...