Esporte Atlético-GO vai explicar seu protocolo de volta aos treinos em live Médico do clube vai falar sobre procedimentos criados pelo clube rubro-negro para retomar as atividades, o que ainda não está permitido pelas autoridades de saúde

Nesta quarta-feira (13), a partir das 17 horas, Atlético-GO vai explicar o protocolo que criou de volta aos treinos em uma live no Instagram. Um dos médicos do Dragão, Avimar Teodoro, vai falar sobre as "Ações Protetivas para Retorno do Futebol", que é o protocolo médico elaborado pelo clube para buscar convencer as autoridades de saúde municipais e estaduais de que é...