Esporte Atlético-GO vai do céu ao inferno na Série A e busca reação Após início arrasador, Atlético-GO mergulha em crise e procura soluções para reagir rápido

Da goleada empolgante na estreia sobre o Flamengo (3 a 0), ao empate com sabor de derrota diante do Sport (1 a 1) e chegando à derrota cortante para o Ceará (2 a 0), no último domingo (30). Em menos de um mês, nas três partidas disputadas em casa, no Estádio Olímpico, o Atlético-GO experimentou essas três situações no começou da Série A do Brasileiro. Assim, o Dragão...