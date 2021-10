Esporte Atlético-GO vai definir preços de ingressos 'jogo a jogo' Clube fará ainda oito jogos em casa até o fim do Brasileiro, incluindo o próximo contra o Athletico-PR, que terá bilhetes trocados por alimentos

Após anunciar que a entrada do torcedor do Atlético-GO no primeiro evento-teste, nesta quarta-feira (6), será mediante a troca de dois ou mais quilos de alimentos não perecíveis pelo bilhete, o presidente do clube, Adson Batista, explicou que o valor dos ingresso nas próximas partidas do time será definido conforme o contexto de cada jogo, podendo haver variações conforme ...