Esporte Atlético-GO vai aproveitar paralisação para regularizar boliviano Contrataçao de Henry Vaca é aposta do clube na tentativa de encontrar jovens e bons jogadores no futebol sul-americano

Após antecipar as férias do elenco e da comissão técnica, o Atlético trabalha para regularizar o meia-atacante boliviano Henry Vaca, de 22 anos. A tendência é que, no começo da próxima semana, Vaca esteja regularizado para ficar à disposição quando o calendário de atividades no futebol brasileiro normalizar. O jogador não está regularizado, conforme explicou o supe...