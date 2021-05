Esporte Atlético-GO vê vaga mais difícil, mas quer recuperar em semana livre Após eliminação no Goiano e empate com lanterna na Sul-Americana, clube pensa em zerar desgaste do elenco e se reforçar

O empate sem gols com o Palestino, pela Copa Sul-Americana, não foi o resultado esperado pelo Atlético-GO, pois o time deixou de fazer o dever de casa ao não conquistar a terceira vitória seguida no torneio continental. Apesar do tropeço no Estádio Antônio Accioly, ainda há confiança quanto à conquista da vaga à próxima fase da competição, mesmo que tenha ficado um pouco...